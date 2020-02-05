Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова призналась, что её состояние ухудшилось и появилось желание побыстрее родить. Об этом
У меня ещё непонятно откуда и на что нарисовалась аллергия. Последние недельки всегда самые сложные. Мне вообще кажется, что весь Инста беременный и примерно на одном сроке. Так что всем беременяшкам привет! Ждём все вместе, — привёл слова беременной жены певца портал.
До этого женщина неоднократно заявляла о том, что не спешит в роддом и наслаждается процессом беременности.
У Оксаны Самойловой и репера Джигана уже есть трое детей. Сейчас женщина ожидает четвертого ребёнка.
Как сообщал NEWS.ru ранее, Оксана Самойлова подтвердила свою беременность, разместив фотографию в купальнике в социальной сети Instagram.
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