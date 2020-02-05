https://static.news.ru/photo/55afc082-4798-11ea-94f8-fa163e074e61_660.jpg Джиган с супругой Фото: Страница рэпера Джигана в социальной сети Instagram

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова призналась, что её состояние ухудшилось и появилось желание побыстрее родить. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

У меня ещё непонятно откуда и на что нарисовалась аллергия. Последние недельки всегда самые сложные. Мне вообще кажется, что весь Инста беременный и примерно на одном сроке. Так что всем беременяшкам привет! Ждём все вместе, — привёл слова беременной жены певца портал.

До этого женщина неоднократно заявляла о том, что не спешит в роддом и наслаждается процессом беременности.

У Оксаны Самойловой и репера Джигана уже есть трое детей. Сейчас женщина ожидает четвертого ребёнка.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Оксана Самойлова подтвердила свою беременность, разместив фотографию в купальнике в социальной сети Instagram.