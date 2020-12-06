«Самый милый Санта»: Самойлова показала новогоднее фото сына

https://static.news.ru/photo/8233035e-37c9-11eb-bee1-fa163e074e61_660.jpg Оксана Самойлова Фото: samoylovaoxana/instagram.com

Модель Оксана Самойлова обнародовала предновогоднюю фотографию сына Давида. Малыш запечатлен возле новогодней елки в образе Санта-Клауса.

Сын девушки и рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна, известного по сценическому псевдониму Джиган, одет в характерный красный комбинезон и колпак. Дополняет образ длинная белая борода, которая придаёт мальчику особый шарм.

Месяц праздничных фото объявляю открытым. <...> Надеюсь, этот милый Санта подарит вам капельку новогоднего настроения, — написала Самойлова в Instagram.

Она добавила, что семья уже начала наряжать ёлку.

Поклонники умилились необычной фотографии малыша и осыпали его комплиментами. Некоторые заявили, что он очень похож на отца и что у ребёнка «глаза как океан». Другие отметили, что тоже готовятся к празднику и даже припасли всю необходимую атрибутику.

Самый милый Санта, — отметили в одном из комментариев.

Ранее, как писал NEWS.ru, Самойлова, ставшая в 2020 году мамой в четвёртый раз, продемонстрировала стройную фигуру, опубликовав фото с отдыха на Мальдивах.