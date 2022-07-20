Садальский заподозрил Михалкова в скрытом гомосексуализме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков

Российский актер театра и кино Станислав Садальский предположил, что режиссер Никита Михалков может скрывать от общественности свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. Поводом для таких мыслей послужил неприличный анекдот Михалкова про охотника и медведя. Об этом Садальский рассказал в своем Telegram-канале.

Никита Михалков раскрыл свою ориентацию данным анекдотом. Получается, Михалков латентный гей? — задался вопросом артист.

Герои шутки режиссера, охотник и медведь, постоянно встречаются в лесу, и охотник никак не может одолеть зверя. У медведя же всегда есть выбор: убить своего соперника или изнасиловать его. Оба всегда выбирают второй вариант.

Этот анекдот Михалков рассказал в рамках своей авторской передачи «Бесогон». В роли медведя он изобразил Россию, а в роли охотника — страны Запада.

Ранее Садальский отвечал на слова режиссера Никиты Михалкова о катастрофическом падении уровня режиссуры в России. Садальский согласился с его оценочным суждением и заявил, что творчество Михалкова — явное тому подтверждение, поскольку последние его картины — это «фильмы-провалы».