«Его последние фильмы — провалы»: Садальский ответил на заявление Михалкова Садальский ответил на слова Михалкова о падении уровня режиссуры в России: «Его последние фильмы — провалы»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Станислав Садальский

Российский актер театра и кино Станислав Садальский ответил на слова режиссера Никиты Михалкова о катастрофическом падении уровня режиссуры в России. Садальский согласился с его оценочным суждением и заявил, что творчество Михалкова — явное тому подтверждение, поскольку последние его картины — это «фильмы-провалы». Мыслями он поделился на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Герой труда Никита Михалков заявил, что все попытки снимать российское кино обречены на провал. Трудно с Никитой не согласиться, о чем ярко говорят его последние фильмы-провалы, — заявил актер.

По его мнению, главная причина краха отечественного кинематографа — отсутствие мотивации у режиссеров. Садальский отмечает, что киноделов не интересует получение прибыли от проката фильмов, поскольку они уже получают средства из государственного финансирования.

Также он упрекнул режиссеров, снимающих фильмы-ремейки, пытаясь таким образом «отыграться на классике».

Ремейки — это ужасная пародия на легендарные фильмы. Нулевые режиссеры, нулевые сценаристы, нулевые актёры или стендаперы. Классика, переигранная попсой из кавээнщиков. Создать ничего не способны, — подчеркнул актер.

Ранее Никита Михалков заявил, что уровень режиссуры в России катастрофически упал. Причём ситуация достигла того пика, когда актёров нужно учить противостоять плохим режиссёрам. Михалков подчеркнул, что российский кинематограф не должен равняться на Запад и стремиться завоевать международное признание. Мировое сообщество настроено враждебно к русской культуре и пытается навязать своё искаженное видение деятелям культуры.