https://static.news.ru/photo/63ba9690-4237-11ea-9ba9-fa163e074e61_660.jpg Ирина Отиева Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Станислав Садальский встал на сторону певицы Ирины Отиевой, которую в шоу Андрея Малахова выставили в неприглядном виде. Актёр посвятил приятельнице целый пост в Instagram.

Нынешнюю эстраду Садальский сравнил с котлом, в котором варятся «одни и те же овощи» без цвета и вкуса. И смешно жалеть о том, что «ты не с ними», заключает артист.

Ирина Отиева Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Друзей там быть не может, там дружат только власть, деньги и порок, причём, последний правит первыми двумя, — пишет Садальский.

И таком бриллианту как Отиева, нужен «другой футляр». Актёр уверен, что певица стала жертвой сплетен. Но, с другой стороны, этот случай даёт ей шанс воскреснуть и выйти из ситуации победительницей. тем более у певицы прекрасный тыл: мама, дочь, преданные зрители.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Ирина Отиева прокомментировала скандальное интервью для нового выпуска шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в котором обсуждалось, что звезда впала в депрессию и пристрастилась к алкоголю. По её словам, она стала жертвой спланированной провокации, а всё показанное в эфире было снято скрытой камерой.