Садальский назвал «мутной» историю вокруг наследства Баталова

https://static.news.ru/photo/89d22d5c-2251-11eb-8b5c-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Станислав Садальский высказался об истории с наследством Баталова. Актёр назвал её «довольно мутной».

Исполнитель роли Кирпича из «Места встречи изменить нельзя» прошёлся по Наталии Дрожжиной и её супругу Михаилу Цивину, которые, по версии следствия, имеют отношение к махинациям с деньгами и недвижимостью Баталова. Актёр довольно ехидно высказался в адрес Никиты Михалкова, который инициировал расследование аферой баталовской семьи. Он назвал его «оппонентом Кучерены», хотят адвокат также работает и на него.

Ведь не случайно на всех «Золотых орлах» Никиты Сергеевича аферисты сидели в первых рядах. Очень мутная история... Ну согласитесь, подозрительно?? — написал Садальский.

Пользователи полностью поддержали любимого и острого на язык актёра, признав, что «дело тёмное» и у людей «нет ничего святого».

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Наталия Дрожжина, которую следователи подозревают в мошенничестве с имуществом вдовы и дочери Алексея Баталова, пожаловалась на семью артиста.