Садальский назвал «мутной» историю вокруг наследства Баталова

Станислав Садальский высказался об истории с наследством Баталова. Актёр назвал её «довольно мутной».
Исполнитель роли Кирпича из «Места встречи изменить нельзя» прошёлся по Наталии Дрожжиной и её супругу Михаилу Цивину, которые, по версии следствия, имеют отношение к махинациям с деньгами и недвижимостью Баталова. Актёр довольно ехидно высказался в адрес Никиты Михалкова, который инициировал расследование аферой баталовской семьи. Он назвал его «оппонентом Кучерены», хотят адвокат также работает и на него.