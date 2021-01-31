Крики Садальского и Богдановой напугали пассажиров поезда в Петербург

https://static.news.ru/photo/44f89564-63e1-11eb-822e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советский и российский актёр Стас Садальский вместе с коллегой по сцене Ольгой Богдановой напугали пассажиров поезда из Москвы в Петербург громкими криками. Окружающие приняли перепалку за семейную ссору или обычный скандал.

Выяснилось, что артисты решили в купе отрепетировать сцену из своего спектакля, с которым они выступят 31 января в Северной столице. Один из соседей попросил знаменитостей вести себя потише. По словам Садальского, они действительно в какой-то момент забыли, что находятся не на сцене.

Утром подошли к нашему соседу и извинились за волшебную силу искусства. Оказалось, что пострадавший от нашего громкого таланта — замечательный певец Олег Погудин, возвращавшийся домой после премьеры в Москве, — написал актёр на своей странице в социальной сети Instagram.

Накануне Садальский рассказал, когда на самом деле Мария Максакова приезжала в Россию. По словам актёра, это было в ноябре прошлого года, а не сейчас, как «придумали» журналисты. До этого на телеканале НТВ был показан сюжет о визите исполнительницы в РФ. Оперная певица якобы хотела встретиться с матерью, которая не приняла беглую дочь. Но, по словам актёра, всё это не соответствует действительности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Садальский рассказал о тайне и магии знаменитого советского фильма «Место встречи изменить нельзя». Он пояснил, что зрители симпатизируют не только положительным, но и любят отрицательных героев.

Несмотря на свои прегрешения, они любимы и им простили криминальные проступки. Исключением стал лишь Петюня, замешанный в предательстве. Актёр похвалил отреставрированную копию картины, которую посмотрел совсем недавно.