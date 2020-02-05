https://static.news.ru/photo/ba51d53e-4824-11ea-af39-fa163e074e61_660.jpg Андрей Григорьев-Апполонов Фото: apollonov_ag/instagram.com

Лидер группы «Иванушки International», 49-летний Андрей Григорьев-Апполонов намерен подать в суд на лже-помощницу музыкального коллектива Олесю Сазыкину, которая на всю страну объявила, что родила в 2013 году от него сына.

Эта Леся никогда не была его помощницей. Она околачивалась вокруг солистов, преследовала их, делала совместные фотографии. Теперь выдаёт себя за концертного директора коллектива, — рассказал StarHit юрист артиста Александр Бенхин.

Выяснилось, что однажды Сазыкина пыталась присвоить деньги музыкантов, которые они выделили на благотворительность. Сейчас, когда страсти вокруг этой истории поутихли, она, как говорят в окружении Григорьева-Апполонова, пытается выдумать историю с внебрачным ребёнком. По её словам, раньше она молчала о сыне, потому что «Иванушка» был женат.

Как писал NEWS.ru, экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова Мария Зубкова родила сына от баскетболиста Андрея Зубкова. Он стал её вторым мужем после разрыва с участником «Иванушек». С бывшим мужем Мария официально разошлась 10 сентября. У пары двое совместных сыновей — Иван 15 лет и Артемий 11 лет. Познакомила Марию и Андрея первая жена «Иванушки» Мария Лопатова, которая ушла от него в 2001-м к Андрею Кириленко.