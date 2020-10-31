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Шоу-бизнес

Рыбин и Сенчукова закатили роскошную вечеринку во время пандемии

13:56, 01 ноября 2020
Фото: vk.com/rybsen

Музыкант Виктор Рыбин в разгар пандемии коронавируса устроил вечеринку на воде в честь 50-летия своей жены Натальи Сенчуковой. Банкет обошёлся артистам в 200 тысяч рублей.

Мне конвертики с деньгами подарили. Сумочку вот дали. 50 лет — это для меня не какой-то рубеж с цифрой. Я даже на 30 лет не ощущаю себя. Пока всё хорошо в моей жизни, — призналась Сенчукова в эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

На торжестве появилась давняя подруга семейной пары модель Оксана Федорова с мужем. Она подчеркнула, что когда-то «всё девочки хотели быть похожи на Наталью Сенчукову».

Они (Сенчукова и Рыбин. — NEWS.ru) столько всего пережили в своей жизни вместе со своим мужем, так что хочется пожелать им счастья, — отметила светская львица.

Как писал NEWS.ru, балерина Анастасия Волочкова напилась и выложила видео с вечеринки. На кадрах светская львица находилась в компании двух мужчин. При этом на ней была майка с провокационной надписью «Никто не уйдёт отсюда девственницей». Затем она сыграла с актёром Никитой Джигурдой в сказку «Аленький цветочек», переделав её на пошлый манер. Подписчики звезды были в шоке.

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