Рыбин и Сенчукова закатили роскошную вечеринку во время пандемии

https://static.news.ru/photo/3435e8f8-1c33-11eb-ba19-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/rybsen

Музыкант Виктор Рыбин в разгар пандемии коронавируса устроил вечеринку на воде в честь 50-летия своей жены Натальи Сенчуковой. Банкет обошёлся артистам в 200 тысяч рублей.

Мне конвертики с деньгами подарили. Сумочку вот дали. 50 лет — это для меня не какой-то рубеж с цифрой. Я даже на 30 лет не ощущаю себя. Пока всё хорошо в моей жизни, — призналась Сенчукова в эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

На торжестве появилась давняя подруга семейной пары модель Оксана Федорова с мужем. Она подчеркнула, что когда-то «всё девочки хотели быть похожи на Наталью Сенчукову».

Они (Сенчукова и Рыбин. — NEWS.ru) столько всего пережили в своей жизни вместе со своим мужем, так что хочется пожелать им счастья, — отметила светская львица.

Как писал NEWS.ru, балерина Анастасия Волочкова напилась и выложила видео с вечеринки. На кадрах светская львица находилась в компании двух мужчин. При этом на ней была майка с провокационной надписью «Никто не уйдёт отсюда девственницей». Затем она сыграла с актёром Никитой Джигурдой в сказку «Аленький цветочек», переделав её на пошлый манер. Подписчики звезды были в шоке.