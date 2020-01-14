https://static.news.ru/photo/7464cde6-36cd-11ea-bbbe-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Яна Рудковская раскритиковала шоумена Илью Авербуха. По её словам, он слишком мало платит фигуристке Евгении Медведевой за участие в ледовой постановке.

По предварительным данным, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее получала за выход 150 тысяч рублей.

По три шоу в день девочка (Евгения Медведева. — NEWS.ru) катала, а это очень тяжело. <...> Мог бы, конечно, Илюша и накинуть спортсменам такого уровня за уникальный КПД! — написала Рудковская в своём Telegram-канале «Голубь мира».

Другая российская фигуристка — олимпийская чемпионка Алина Загитова — может получать в шоу Татьяны Навки по $10 тысяч (около 610 тысяч рублей) за каждый выход на лёд.

Алина сыграла в постановке Татьяны Навки «Спящая красавица», а Евгения выступала в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый тренер фигуристки Елизаветы Туктамышевой Светлана Веретенникова высказалась о приостановке карьеры олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. По её словам, спортсменка не смогла справиться с постоянным прессингом.