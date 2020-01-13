https://static.news.ru/photo/9e14bedc-36a3-11ea-aa2d-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый тренер фигуристки Елизаветы Туктамышевой Светлана Веретенникова высказалась о приостановке карьеры олимпийской чемпионки Алины Загитовой. По её словам, спортсменка не смогла справиться с постоянным прессингом.

В свои 17 лет девочка просто устала. Устала всё время быть первой, нести тяжёлый груз ответственности, — цитирует её Teleprogramma.pro.

Веретенникова отметила, что у фигуристки не осталось эмоциональных сил выходить на лёд с побеждать на соревнованиях. Кроме того, она столкнулась с трудностями из-за физиологических изменений в силу своего возраста. По мнению тренера, пауза в карьере может пойти Загитовой на пользу. Благодаря перерыву ей удастся свежим взглядом посмотреть на фигурное катание и на перемены, которые происходят в спорте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алина Загитова заявила о приостановке своих выступлений на соревнованиях. Она отметила, что остаётся на льду, будет тренироваться, чтобы участвовать в шоу. По её словам, у неё сейчас есть в жизни всё, поэтому ей нужно вернуть желание выходить на старт.