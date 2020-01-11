Появилась информация, сколько заработали фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова за участие в коммерческих ледовых шоу. Данные приводит издание «Аргументы и факты».
По сообщению СМИ, Загитова получала по $10 тысяч (около 610 тысяч рублей) за каждый выход на лёд. Заработок Медведевой оказался скромнее — 150 тысяч рублей за каждое шоу.
Напомним, Алина сыграла в постановке Татьяны Навки «Спящая красавица», а Евгения выступала в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».
Как ранее писал NEWS.ru, Первый канал перенёс показ ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» с участием олимпийской чемпионки — 2018 по фигурному катанию Алины Загитовой, который был запланирован на 8 января.
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