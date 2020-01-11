https://static.news.ru/photo/d5a26196-3483-11ea-aa9a-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появилась информация, сколько заработали фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова за участие в коммерческих ледовых шоу. Данные приводит издание «Аргументы и факты».

По сообщению СМИ, Загитова получала по $10 тысяч (около 610 тысяч рублей) за каждый выход на лёд. Заработок Медведевой оказался скромнее — 150 тысяч рублей за каждое шоу.

Напомним, Алина сыграла в постановке Татьяны Навки «Спящая красавица», а Евгения выступала в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

Как ранее писал NEWS.ru, Первый канал перенёс показ ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» с участием олимпийской чемпионки — 2018 по фигурному катанию Алины Загитовой, который был запланирован на 8 января.