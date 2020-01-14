https://static.news.ru/photo/115b9f68-373b-11ea-8382-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании композиции певца Димы Билана в одном из своих ледовых шоу. По словам жены Евгения Плющенко, Авербуха ждёт штраф до 5 млн рублей.

Она добавила, что сотрудничает с Биланом с 2005 года, и они, как правообладатели, больше месяца ждали извинений за использование в декабрьском шоу хореографа композиции «Держи», но их не было. Об этом Рудковская написала в Telegram-канале.

Вы — человек, видимо, очень богатый, вам проще заплатить, чем извиниться перед правообладателями. Мы, в принципе, не против, как говорится, лишняя копеечка никому не помешает. Сэкономили на фигуристах — отдали за чужой несогласованный раскрученный контент! — говорится в сообщении продюсера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Илья Авербух ответил Яне Рудковской, обвинившей его в маленьких зарплатах своим фигуристам. Очередной скандал зарождается из-за выводов супруги Евгения Плющенко, которая решила, что фигурист очень мало платит участникам своего шоу. Рудковская съехидничала, что «Илюша мог бы и накинуть спортсменам высокого уровня за выдающиеся показатели КПД», на что Авербух отметил, что жена призёра Олимпийских игр понятия не имеет, что происходит в фигурном катании.