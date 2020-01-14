https://static.news.ru/photo/d01f0a9e-3730-11ea-b20a-fa163e074e61_660.jpg Илья Авербух Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Илья Авербух ответил Яне Рудковской, обвинившей его в маленьких зарплатах своим фигуристам. Очередной скандал зарождается из-за выводов супруги Евгения Плющенко, которая решила, что фигурист очень мало платит участникам своего шоу.

Рудковская съехидничала, что «Илюша мог бы и накинуть спортсменам высокого уровня за выдающиеся показатели КПД», на что Авербух отметил, что жена призёра Олимпийских игр понятия не имеет, что происходит в фигурном катании.

Я не буду ничего комментировать. Это Яна Рудковская, это её мир, пусть в нём и живет, — передаёт слова Авербуха Teleprogramma.pro.

Интересно, что сама Рудковская также замалчивает зарплаты, которые платит своим фигуристам. Она только отметила, что денег всем хватает и спортсменам не приходится «убиваться на льду».

Я же не Илья Авербух всему миру рассказывать, сколько и кто у кого получает. Мне кажется это не совсем тактично по отношению к другим спортсменам, — ответила Рудковская на вопрос о зарплатах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Яна Рудковская раскритиковала шоумена Илью Авербуха. По её словам, он слишком мало платит фигуристке Евгении Медведевой за участие в ледовой постановке.