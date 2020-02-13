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Участники шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев, Сергей Ершов и Максим Ярица рассказали в эфире программы «Вечерний Ургант» о драках, которые бывают в коллективе. По их словам, одна из последних «разборок» случилась в 2000 году, когда Ярица и Исаев готовили миниатюру о группе «Чайф».

Один из них кричал в зал: «Ну что, друзья мои, как вы там?». А второй ему говорил: «Слышь, какие они тебе друзья? Мы твои друзья, понял? Козёл». Режиссёр попросил ещё...