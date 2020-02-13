Лариса Рубальская назвала размер своей пенсии. Поэтесса получает 32 тысячи рублей и ни на что не жалуется.
Кроме пенсии звезда получает различные гонорары, активно участвует в съёмках.
Я живу, как я живу. В совокупности с тем, что я зарабатываю, у меня с доходами всё нормально, — приводит слова поэтессы Teleprogramma.pro.
Рубальская отдельно отметила, что не собирается жаловаться на государство, как другие звёзды.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Лев Лещенко назвал размер своей пенсии и пояснил, почему она больше, чем у многих россиян. Народный артист получает за своё звание надбавку, к тому же Лещенко имеет четыре ордена всех степеней «За заслуги перед Отечеством».