«Родина в опасности»: Алибасов высмеял Бузову и её уникальное шоу

Российский продюсер и создатель поп-группы «На-На» Бари Алибасов в разговоре с NEWS.ru высмеял Ольгу Бузову и её грядущее уникальное шоу, после которого отечественная эстрада якобы изменится навсегда.

Алибасов отметил: ему глубоко ***ть (наплевать), «есть она или нет её». Он подчеркнул, что «Родина в опасности», поскольку стране, где исполнительницы уровня Ольги Бузовой считаются певицами, можно только выразить соболезнование.

Я понимаю, когда есть действительно одарённые певицы, певцы, с которыми можно было бы пообщаться, поговорить о музыке. Я могу выразить только соболезнование стране, где такие исполнительницы называются певицами. Родина в опасности. Жалко Россию, — отметил Алибасов.

Он также поинтересовался, есть ли те, кто слушает треки Бузовой, и действительно ли на её концерты приходят толпы поклонников.

А есть те, кто её слушает? Вы были на её концерте хоть раз? Откуда вы знаете, что на концерты ходит много? Знаете, как снимается зрительный зал на таких концертах? Человек ходит с камерой или с телефоном, снимает, естественно, те клочки и уголки концертного зала, где народ сидит наиболее плотно. Пустые места никто не снимает, — подчеркнул продюсер.

Тем не менее, шоумен отметил, что в России сейчас могут петь все — и это хорошо — а не только обладатели «корочки», разрешающей выступать на публику.

Сейчас может петь любой. Даже тот, у кого понос или устойчивый алкоголизм. Все поют, страна поёт — это замечательно, — резюмировал Алибасов.

Накануне Ольга Бузова анонсировала на своей странице в Instagram новое шоу в Москве. Знаменитость заявила, что её «уникальный концерт» разделит шоу-бизнес на до и после. Звезда отметила: перформанс называется «Вот она Я». Певица обещает не просто выступление, а «театральную постановку с уникальной хореографией, светом и видеоинсталляциями».