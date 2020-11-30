Резник признался, что живёт на деньги от Пугачёвой и Галкина

https://static.news.ru/photo/4fe5b714-33ac-11eb-8fa6-fa163e074e61_660.jpg Илья Резник Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Поэт-песенник Илья Резник признался, что из-за пандемии коронавируса, как и многие коллеги по творческому цеху, вынужден коротать время без работы. При этом, по его словам, он живёт на материальную помощь именитых друзей.

В самых непростых финансовых ситуациях поэт обращается к примадонне российской эстрады Алле Пугачёвой и её супругу шоумену Максиму Галкину. Отзывчивая пара всегда готова прийти на помощь старому приятелю, сообщают «Невские Новости».

Вот так и живём на подаяния. Нам периодически помогают наши друзья — Сергей и Константин. Люди воцерковлённые, помогут всегда. А в трудные периоды набираю Аллочку и Максима. Они никогда не откажут, — рассказал Резник.

Ранее поэт раскритиковал звёзд отечественного шоу-бизнеса, которые жалуются на безденежье на публику. Он выразил уверенность, что на самом деле те не истратили последнее: у них куплены дворцы, шикарные дома, квартиры в России и за границей.

По его словам, многим жителям России не хватает денег даже на еду, а звёзды могут продать часть имущества или же пойти работать в другой сфере, чтобы прокормить свои семьи.

Как писал NEWS.ru, Валерий Меладзе в своём Instagram заявил, что если артистам из-за пандемии коронавируса не разрешают выступать на концертах, то они в ответ должны бойкотировать и съёмки новогодних музыкальных мероприятий. Как сказал певец, без участия в «огоньках» пропадает само ощущение праздника. Поэтому, если музыкантам запрещают работать после введения ограничительных мер, им самим стоит отказаться от выступлений на новогодних концертах.