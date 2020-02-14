https://static.news.ru/photo/1a5af57a-4f6c-11ea-a640-fa163e074e61_660.jpg Александр Ревва с женой Анжеликой Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Ревва, выступающий под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, выпустил клип на свою песню «Летим со мной». В чёрно-белом ролике он снялся с женой Анжеликой.

Клип приурочен ко Дню влюблённых. Супруги в нём гуляют по берегу океана, обнимаются, целуются, разъезжают по курортному городу на мотоцикле. В описании клипа сказано, что он помогает «проникнуться всем сердцем и погрузиться в совершенно особенную атмосферу».

Песня «Летим со мной» вошла в новый альбом Реввы «Всё о любви». В сборнике 12 полюбившихся публике композиций, таких как «Она решила сдаться», «Люби меня», «Понарошку» и другие.

Альбом уже оценили многочисленные поклонники артиста, отметив, что они очень ждали такого отличного подарка ко Дню влюблённых.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пластический хирург с профессиональной точки зрения оценил новый образ помолодевшей на десять лет жены Александра Реввы. Внешность Анжелики, которая ещё 12 лет назад выглядела невзрачно, вызвала нешуточные бурные обсуждения в Сети.