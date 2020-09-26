Решетова прокомментировала слухи о новой возлюбленной Тимати

https://static.news.ru/photo/ca5db592-00a2-11eb-928e-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Решетова Фото: volkonskaya.reshetova/instagram.com

Модель Анастасия Решетова поделилась с поклонниками своими планами на будущее после расставания с рэпером Тимати.

По словам 24-летней девушки, она пока не планирует вступать в новые отношения. Она также прокомментировал слухи о новом романе певца. Решетова заметила, что людям, чья жизнь проходит напоказ часто приписывают то, чего нет, а также «имеют привычку залезать в чужую постель».

Нет у Тимати никого, — цитирует модель StarHit.

В СМИ продолжают обсуждать расставание Тимати с Решетовой. Появились слухи, что влюблённые могли разойтись из-за того, что музыкант завёл романтические отношения на стороне. В подтверждение этого в Сети появились сразу несколько снимков, где Тимати изображён с неизвестной белокурой красавицей. Фото разместила у себя на страничке в Instagram тату-мастер Аня Дарбицкая.

11 сентября стало известно, что Тимати и Анастасия Решетова расстались. Они были в отношениях с 2014 года. Модель отметила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова также поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира, писал NEWS.ru.