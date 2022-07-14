Рэпер Дрейк в прямом эфире проиграл в казино более $27 млн

Фото: Imagespace/ZUMAPRESS.com

Канадский хип-хоп исполнитель Дрейк проиграл в онлайн-казино более $27 млн, сообщает портал HipHopDX. Свою игру он транслировал в прямом эфире на стриминговой платформе Twitch. Отмечается, что около 70% потерянной суммы он ранее выиграл в том же самом казино.

11 июля Дрейк запустил онлайн-трансляцию азартных игр, на которую позвал своего приятеля, хип-хоп исполнителя French Montana. Изначально канадский рэпер владел суммой в $8,5 млн, однако после серии удачных партий его накопления выросли до $27,2 млн. Примечателен тот факт, что наиболее крупные суммы он завоевывал, ставя на одно и то же число.

Спустя некоторое время Дрейк потерял и то, что заработал за вечер, и то, с чем он пришел на трансляцию. Когда у него на руках осталось $1879, он прервал трансляцию. Издание уточняет, что в мае 2022 года его игра на стриме была более успешной — в паре с музыкантом Lil Baby он смог выиграть $17,9 млн.

Ранее Государственная дума во втором чтении приняла закон о введении штрафов для операторов связи, платёжных агентов и банков за услуги перевода денег нелегальным онлайн-казино и лотереям. Как отмечается, для юридических лиц штраф может начинаться от 5 млн руб, для должностных лиц — от 100 тысяч руб.