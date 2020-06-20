Рената Литвинова «морозит» лицо, чтобы оставаться «вечно молодой»

https://static.news.ru/photo/2775cb4e-b37c-11ea-a40e-fa163e074e61_660.jpg Рената Литвинова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рената Литвинова раскрыла, с помощью какой процедуры ей удаётся выглядеть всегда молодой. Оказалось, артистка поддерживает свой идеальный внешний вид с помощью криосауны.

Литвинова, которой в 53 года удаётся выглядеть на 30 лет с небольшим, опубликовала видео, где она принимает процедуру в специальном аппарате в маске и меховой шапке.

Моё первое правило красоты и «вечной молодости» — криосауна. −140 градусов по Цельсию, — подписала ролик актриса.

Ей достаточно двух минут в такой установке, чтобы сделать организм неуязвимым для вирусов, уверяет Литвинова. Поклонники артистки подтвердили, что криосауна действительно омолаживает организм. Но при этом на такую процедуру согласились бы не все.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Рената Литвинова рассказала, зачем приезжала к Михаилу Ефремову домой. По её словам, она привезла актёру его дочь Анну-Марию, которая также является крестницей Литвиновой, чтобы та встретилась с отцом после допроса.