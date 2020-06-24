Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

https://static.news.ru/photo/347b95d2-b622-11ea-b19b-fa163e074e61_660.jpg Гарик Харламов и Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Ведущий Comment Out Владимир Маркони заявил, что юморист Гарик Харламов и его супруга Кристина Асмус стали новыми гостями его YouTube-шоу. Звёздная пара не разводится. Это было одно из заданий.

Да, разумеется, они участвовали в проекте! И здорово, что этот весёлый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство, — рассказал телеведущий.

При этом Маркони отметил, что сам бы не смог писать комментарии, оскорбляющие его коллег по цеху. Выпуск с резидентом Comedy Club и артисткой выйдет в ближайшее время, передаёт KP.ru

Участники шоу обязаны написать смешной комментарий звезде или выполнить наказание. В итоге один из участников, набравший большее количество баллов, побеждает и забирает ценный приз.

Сообщение о разводе артисты опубликовали 22 июня. Резидент Comedy Club и актриса попросили журналистов не беспокоить их, так как ближайшее время они не собираются комментировать этот болезненный момент. При этом и Харламов, и Асмус подчеркнули, что в их разводе никто не виноват, и пообещали остаться любящими родителями для дочки и сохранить дружеские отношения.

Соведущая телепередачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова прокомментировала заявление Гарика Харламова и Кристины Асмус о расторжении брака. По её словам, шоумен и актриса просто решили привлечь внимание к своей паре. Они решили поймать хайп.

Сейчас многие звёзды находятся в состоянии бракоразводного процесса. Певец Эмин решил развестись с моделью Алёной Гавриловой. Певица Пелагея тоже официально подала на развод со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Даже Оксана Самойлова объявила о том, что её союза с рэпером Джиганом больше не существует. А ведь они воспитывают четверых детей, писал NEWS.ru.