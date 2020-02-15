Андрей Разин сделал приёмной бабушке Валентине Гостевой подарок на день рождения в виде авто-кареты. Машину делали по специальному заказу на заводе Chrysler.
Женщине 95 лет, она побывала в плену у фашистов, её угнали в Германию. После войны Гостева вернулась в село Привольное Ставропольского края и нанялась на службу поваром у матери первого президента СССР Михаила Горбачёва. Знанием бабушки немецкого языка в своё время восхитилась Лиз Митчелл, солистка Boney M.
Разин
Почему детдомовская девчонка, которая с 15 лет работает и не может себе позволить ничего в жизни, всю жизнь батрачит и вдруг она не может ездить как королева? — пояснил музыкант.
Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин поучаствует в споре между бывшим солистом группы Юрием Шатуновым и компанией «Честная музыка», которой фактически принадлежат права на песни коллектива. Арбитражный суд Москвы привлёк его в качестве третьей стороны.
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