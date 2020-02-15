https://static.news.ru/photo/8613b716-5070-11ea-8a28-fa163e074e61_660.jpg Андрей Разин Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Андрей Разин сделал приёмной бабушке Валентине Гостевой подарок на день рождения в виде авто-кареты. Машину делали по специальному заказу на заводе Chrysler.

Женщине 95 лет, она побывала в плену у фашистов, её угнали в Германию. После войны Гостева вернулась в село Привольное Ставропольского края и нанялась на службу поваром у матери первого президента СССР Михаила Горбачёва. Знанием бабушки немецкого языка в своё время восхитилась Лиз Митчелл, солистка Boney M.

Разин рассказал Пятому каналу, что всегда хотела порадовать бабушку чем-то необычным. Он предложил заменить её «Чайку», на которой возят женщину, заменить чем-нибудь «королевским».

@razin_andrei_lm

@razin_andrei_lm

Почему детдомовская девчонка, которая с 15 лет работает и не может себе позволить ничего в жизни, всю жизнь батрачит и вдруг она не может ездить как королева? — пояснил музыкант.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин поучаствует в споре между бывшим солистом группы Юрием Шатуновым и компанией «Честная музыка», которой фактически принадлежат права на песни коллектива. Арбитражный суд Москвы привлёк его в качестве третьей стороны.