Разбившего окна машины Земфиры фаната отправили на лечение в психушку

https://static.news.ru/photo/e1c2ce3e-49ea-11eb-8c05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мировой суд направил на принудительное лечение в психиатрическую больницу поклонника певицы Земфиры Глеба Серебрякова.

Как пишет MK.RU, фанат мечтал привлечь к себе внимание кумира и не придумал ничего лучше, чем испортить машину артистки. Сам злоумышленник в содеянном не раскаивается, заявив, что для Земфиры это незначительная потеря. Певица с этим утверждением не согласилась, написала на него заявление в полицию и потребовала возмещения ущерба.

Отмечается, что суд направил поклонника на экспертизу, которая признала его невменяемым. Теперь он должен будет пройти принудительное лечение.

Ранее NEWS.ru писал, что поклоннику певицы Земфиры неожиданно стало плохо во время её концерта на фестивале в «Севкабель Порту» в Санкт-Петербурге. Как сообщают очевидцы, мужчина потерял сознание, его вынесли из толпы и вызвали на помощь медиков. Врачи безуспешно пытались привести его в чувство около 10 минут, после чего подоспела реанимационная бригада. По предварительной информации, мужчине стало плохо с сердцем, он скончался.