Разбившего окна машины Земфиры фаната отправили на лечение в психушку

Мировой суд направил на принудительное лечение в психиатрическую больницу поклонника певицы Земфиры Глеба Серебрякова.
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Отмечается, что суд направил поклонника на экспертизу, которая признала его невменяемым. Теперь он должен будет пройти принудительное лечение.
Ранее NEWS.ru писал, что поклоннику певицы Земфиры неожиданно стало плохо во время её концерта на фестивале в «Севкабель Порту» в Санкт-Петербурге. Как сообщают очевидцы, мужчина потерял сознание, его вынесли из толпы и вызвали на помощь медиков. Врачи безуспешно пытались привести его в чувство около 10 минут, после чего подоспела реанимационная бригада. По предварительной информации, мужчине стало плохо с сердцем, он скончался.