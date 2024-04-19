Расторгуев впервые вышел в свет после болезни Расторгуев посетил ММКФ впервые после болезни

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Николай Расторгуев

Российский музыкант, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев впервые после болезни вышел на публику, 67-летний исполнитель посетил Московский международный кинофестиваль. Певец вышел на красную дорожку и повернулся к гостям мероприятия. Он улыбнулся и помахал рукой в объективы фотокамер.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал о госпитализации в Москве Николая Расторгуева. По данным источников канала, исполнитель «Комбата» прибыл в больницу в сопровождении лечащего врача. Канал утверждал, что певцу проведут полное обследование, в том числе и процедуру по восстановлению кардиовертера, который ранее ему имплантировали. Сам певец позже назвал новость о госпитализации «хренью».

В марте актер Анатолий Руденко впервые вышел в свет после предполагаемого задержания с наркотиками в январе, он посетил премьеру второго сезона сериала «Обоюдное согласие» в Москве. На мероприятии артист появился вместе с супругой.

Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков ранее рассказал, что российский зритель воспитан на русской литературе и на советском кинематографе. По его словам, поэтому огромную кассу собирают фильмы, которые учитывают это качество граждан. Он привел в пример такие кинокартины, как «Легенда № 17», «Движение вверх» и «Бременские музыканты».

Употребление наркотиков вредит здоровью.