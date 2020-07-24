Раскрыты подробности роскошной жизни детей российских звёзд за рубежом

https://static.news.ru/photo/97640948-cdcb-11ea-9d79-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Британские журналисты сделали подборку детей российских элит, которые живут роскошной жизнью в Лондоне. Они начали переезжать сюда ещё в 90-е, а в 2008-м, после введения облегчённой визы для крупных инвесторов, россияне буквально заполонили столицу Соединённого Королевства. Они скупают дорогие особняки и квартиры в престижных районах, а их дети учатся здесь, живут светской жизнью и почти ассимилировались с верхушкой высшего английского общества.

На фоне публикации «Русского доклада» Tatler решил обратить внимание читателей на интервью с «миллионерами из Москвы» двухгодичной давности. Идею подхватила и газета Daily Mail.

Так, например, дочь российской бизнесвумен (её имя и род деятельности не раскрываются) Анна Милявская окончила университет Regent's University, обучение в котором стоит 40 тысяч фунтов стерлингов (3,6 миллиона рублей) в год. Она регулярно публикует в соцсетях фотографии в нарядах люксовых брендов, таких как Balenciaga, Hermes и Tom Ford.

В то же время дочь олигарха Романа Абрамовича Софья демонстрирует подписчикам своих лошадей. Журналисты отмечают, что предприниматель приобрёл одну из них за 500 тысяч фунтов стерлингов (45 млн рублей). Кроме того, празднование 18-летия девушки в элитном лондонском клубе Under The Bridge, на котором присутствовали 500 человек, обошлось Абрамовичу в 30 тысяч фунтов стерлингов (2,7 млн рублей).

Сын певца Олега Газманова Филипп, в свою очередь, работает в Великобритании манекенщиком и делится кадрами роскошного времяпрепровождения на своей странице в Instagram. Например, он опубликовал снимок, на котором попозировал в собственном автомобиле Ferrari. Помимо этого, парень показывает фанатам снимки из частного самолёта, на котором он летает на каникулы в Швейцарию, Грецию, Италию и Францию.

Доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ во внутреннюю политику Великобритании опубликован 21 июля 2020 года. Его составили ещё в прошлом году в парламентском комитете по деятельности служб разведки и безопасности. Обнародование стало возможным после утверждения нового состава этого комитета.

Составители документа утверждают, что олигархи из России отмывают в Лондоне незаконные средства и продвигают интересы своей страны.

В документе обосновываются расширения полномочий спецслужб для борьбы с «российским шпионажем» и незаконными финансовыми сделками. В нём также указано, что комитет должен способствовать «созданию широкой международной коалиции, готовой быстро и решительно отвечать на российскую агрессию», писал NEWS.ru.