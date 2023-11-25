«Пытались выманить карту»: звезду Comedy Woman чуть не обокрали в Африке В Африке мошенники пытались обокрасть звезду Comedy Woman Елену Борщеву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Елена Борщева

Артистка Елена Борщева сообщила NEWS.ru, что в центре Кейптауна после съемок проекта «Новые звезды в Африке» мошенники пытались выманить у нее банковскую карту и наличные деньги. Звезда проекта Comedy Woman отметила, что в столице ЮАР и окрестностях красиво, но небезопасно.

Несмотря на то что ЮАР — это самая развитая страна континента, там очень опасно.

С этой точки зрения я находилась в постоянном напряжении. Меня не предупредили, и на экскурсионном автобусе я вышла на остановке в даунтауне. Даунтаун — это самый центр любого города, и у меня не возникло мысли, что это может быть небезопасно. У меня пытались выманить карту, кидались ко мне с просьбой дать денег, а у этих людей может быть оружие, — рассказала Борщева.

После того как артистка выбыла из проекта «Новые звезды в Африке», проиграв испытание Карине Кокс из своей же команды, она решила остаться в Кейптауне на шесть дней, чтобы посмотреть страну. Борщева отметила, что ее впечатлила красота природы, ей также удалось увидеть колонию пингвинов, а на сафари она не попала.

Борщева добавила, что в целом в ЮАР ей понравилась, потому что «в Африке все очень вкусно и красиво».

Ранее в девятом выпуске шоу «Новые звезды в Африке» между участниками Прохором Шаляпиным и Оскаром Кучерой произошел конфликт. Прохор перешел в другой лагерь и решил голосовать по-своему, чтобы его не отправили на испытания, Кучере это не понравилось, и он оскорбил певца, использовав в том числе нецензурную лексику. В итоге участники на голосовании проголосовали за Кучеру и он отправился на испытание, проиграл его и выбыл из шоу.