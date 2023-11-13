«Я не обижаюсь на Оскара»: Прохор Шаляпин о скандале с Кучерой Шаляпин: конфликт с Кучерой в «Новых звездах в Африке» был настоящим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин заявил NEWS.ru, что не обижается на Оскара Кучеру, оскорбившего его на проекте «Новые звезды в Африке», потому что тот оскорбил и унизил прежде всего самого себя самого. Шаляпин подчеркнул, что конфликт с Кучерой — это не постановка, все было «по-настоящему».

Я не обижаюсь на Оскара только потому, что все, что он сказал в мой адрес, я не принял на свой счет. Я воспринимал это как взрослый человек, и, когда он начал меня оскорблять, я просто понял, что в этой ситуации он оскорбляет и унижает прежде всего себя публично, не меня. Мстить, злиться, самоутверждаться, подавать в суд я не намерен. У него есть жена, пятеро детей, я не хочу никому причинить вреда. Я отпускаю ситуацию с Оскаром и живу своей насыщенной жизнью, — признался Прохор Шаляпин.

Певец заметил, что его конфликт с Оскаром Кучерой в проекте «Новые звезды в Африке» — это «никакой не сценарий», «никто никого не подговаривал», «продюсеры не вмешивались в нашу жизнь». Шаляпин также заявил, что для него самого поведение Оскара Кучеры стало неожиданным: «Я просто разинул рот, когда это увидел».

Многие меня поддержали. Это стресс, но не смертельный, я много чего в жизни испытал, — сказал Шаляпин.

В девятом выпуске шоу «Новые звезды в Африке» между участниками Прохором Шаляпиным и Оскаром Кучерой произошел конфликт. Прохор перешел в другой лагерь и решил голосовать по-своему, чтобы его не отправили на испытания, Кучере это не понравилось, и он оскорбил певца, использовав в том числе нецензурную лексику.

«Новые звезды в Африке» — реалити-шоу, которое выходит на канале ТНТ. Формат шоу предполагает проживание знаменитостей в закрытом лагере. Каждый участник выполняет задания и старается обеспечить лагерь едой, чтобы не попасть на испытание на выбывание. Прохор Шаляпин стал участником недавно, но же успел поссориться со многими коллегами.