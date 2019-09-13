https://static.news.ru/photo/cf331bf4-d626-11e9-98c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фигурист Пётр Чернышёв решил приостановить гастроли из-за болезни своей жены актрисы Анастасии Заворотнюк. Как выяснили журналисты, он на время покидает ледовое шоу «Руслан и Людмила» и возвращается из Турции, где на данный момент находится труппа.

Сейчас Пётр просто не может думать о других вещах, кроме здоровья жены, — рассказали Super коллеги фигуриста.

Все последующие спектакли пройдут без участия фигуриста. Чернышёва на льду заменит Алексей Рогонов.

Ранее News.ru писал, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник. Врачи оценивают её состояние как крайне тяжёлое. Согласно сообщениям СМИ, у актрисы начался отёк мозга на фоне тяжёлой болезни — ей поставили такой же диагноз, что и певице Жанне Фриске четыре года назад.