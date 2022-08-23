Пугачёву и Вайкуле сняли в Риге на премьере фильма Серебренникова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачёва

Очевидцы сфотографировали в Риге двух подружек — Аллу Пугачёву и Лайму Вайкуле. Артистки выбрались на премьеру фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Фото певиц публикует Telegram-канал «НеМалахов».

Пугачёва на кадрах, одетая в длинное платье-балахон с поясом и капюшоном синего цвета прихорашивается. Вайкуле, подстриженная под ёжик, следует за подружкой. Она одета в мешковатый костюм жёлтого цвета с принтом в виде листьев. Обе подружки ведут себя очень безмятежно и готовятся хорошо провести время.

Муж Пугачёвой Максим Галкин в это время гастролирует по Европе, сейчас он выступает в Варшаве. Юморист хвалится, что собирает полные аншлаги и демонстрирует прекрасное настроение.

Ранее Сергей Соседов назвал крайне маловероятным возвращение Аллы Пугачёвой на российскую сцену. По словам музыкального критика, карьера певицы закончилась ещё в 90-х, а антироссийские высказывания её молодого мужа только усугубили ситуацию.