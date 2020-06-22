Пугачёва в третий раз станет бабушкой

https://static.news.ru/photo/c6c4bf52-b426-11ea-a887-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачёва в третий раз станет двоюродной бабушкой. Её племянник Влад сообщил о том, что его жена Гузель в сентябре родит третьего ребёнка.

Племянник Примадонны в этом году отмечает ситцевую свадьбу, но праздника не будет, так как он лежит в больнице с панкреатитом. Несмотря на это, Влад не унывает и говорит, что «его татарка» со всем справится.

Все хотят на меня повесить алкоголь и наркотики, но я давно уже не пью. Меня лечат сейчас капельницами. Сейчас смотрят динамику. Я не афиширую в клинике, что родственник Аллы Борисовны. Мне не нужны эти понты, — заявил родственник артистки в эфире НТВ.

Алла Пугачёва всегда очень тепло относилась к своему уже умершему брату. Она даже подарила его сыну и своему племяннику квартиру в центре Москвы.