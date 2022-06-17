Пугачёва и тараканы, орден от Путина, Чубайс: о чём шутит Галкин в Израиле Жительница Хайфы рассказала NEWS.ru, на какие темы Максим Галкин шутит на концертах в Израиле

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Уехавший из России на фоне спецоперации на территории Украины Максим Галкин продолжает гастролировать по Израилю. СМИ цитируют преимущественно политические высказывания артиста. О чём ещё шутит шоумен во время выступлений, NEWS.ru узнал у побывавшей на его недавнем концерте жительницы Хайфы актрисы Ольги Лавренюк.

«Аллочка, извини, я прикончил Степана»

— На концерт Максима Галкина в Хайфе 15 июня собралось около тысячи человек, это полный зал. Часть желающих попасть на его выступление осталась на улице, у меня лично несколько человек спрашивали лишний билет.

Атмосфера была домашняя, приятное ощущение. Ничего Галкин не растолстел, как пишут в СМИ, он прекрасно, моложаво выглядит. Максим выложился на полную катушку: концерт длился больше двух часов без антракта, прошёл на одном дыхании. Я сидела близко к сцене, в пятом ряду и видела, что к концу выступления Галкин устал.

Про Аллу Пугачёву он пошутил очень здорово, я ясно увидела её образ. Это было в той части, где он рассказывал про наших израильских летающих тараканов. Они тут большие, бывают размером с палец, не прусаки, как в России.

Сидим на террасе, и Алла говорит: «Что-то Степана я сегодня не видела». Какого Степана? «Ну у нас новый друг появился, вчера прилетал, сегодня я его не вижу». Аллочка, извини, я не выдержал и прикончил этого Степана. И вдруг прилетает ещё один таракан. «Это, видимо, Степанида прилетела, мужа ищет», — пошутила Алла, — процитировала Галкина Ольга Лавренюк.

«Басков попадёт в Думу, а Чубайс ездит по миру в поисках „закопанных“ денег»

— Я не почувствовала в словах Галкина желчи, злобы или негатива в сторону России. Ждала острых высказываний, но их не было.

Один раз «прошёлся» по Николаю Баскову. Максим сказал, что после 24 февраля тот резко изменился, убрал все свои стразы, поддержал спецоперацию. Надеемся, сказал Галкин, что Басков «попадёт в Думу, а Киркоров как носил перья, так и носит».

Ещё шутил про покинувшего Россию Анатолия Чубайса, который приехал сначала в Турцию, потом в Израиль, затем — на Кипр.

Видимо, закопал свои деньги и не может вспомнить где. Теперь ездит и ищет. Меня тоже все спрашивают, вернусь ли я в Россию. Есть такое поверье: если бросишь монетку — обязательно вернёшься. А я там (в России. — NEWS.ru) пару миллионов оставил, — сказал Максим.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Максим Галкин

«Галкин сказал, что Путин смеялся над пародией на себя»

— Максим рассказал, как в начале 2000-х впервые спародировал Путина. На том выступлении присутствовал сам Владимир Владимирович, сидел в первом ряду, и Галкин волновался насчёт его реакции. По словам Максима, Путин «смеялся до слёз» над его пародией.

Галкин признался, что всегда открещивался от госнаград и единственный знак отличия, который у него есть за все годы деятельности в России, — орден Дружбы (по указу президента Владимира Путина в 2006 году). Максим сказал, что это значимая для него награда и он не понимает, в чём его сейчас обвиняют.

Отрабатываю свой орден, выступаю за мир во всём мире, — объяснил Галкин.

Я понимаю Максима, ему сложно шутить в этой ситуации, пришлось срочно составлять новую программу выступления, но он нашёл темы, которые близки израильтянам. Мне, если честно, не всё показалось смешным, но у всех разное восприятие, люди смеялись.

Например, женщина, сидевшая передо мной, — это просто подарок для артиста. Она все два часа так громко и безудержно хохотала, «заражая» весь зал, что Галкин, который не мог не заметить её, сказал: «Давайте я вас буду на каждый концерт брать».

О планах Максим не рассказал, только анонсировал концерты в Австралии. Наши СМИ пишут, что Галкин и Пугачёва подумывают оформить израильское гражданство, но не знаю, правда ли это. Местные жители очень хорошо относятся к этой паре и счастливы, что они выбрали Израиль.