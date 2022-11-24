«Пугачеву в России хотят многие, корпоративы расписаны вплоть до Рождества» NEWS.ru узнал, как отношение звезд к спецоперации на Украине и отъезд ряда артистов первого эшелона за границу повлияли на работу их двойников

Фото: Личный архив

Даниил Калатура

Когда российский шоу-бизнес переживал расцвет, внешняя схожесть со звездами первой величины давала ощутимые преимущества. Десятки двойников Софии Ротару, Аллы Пугачевой, Верки Сердючки, Григория Лепса, Наргиз, Ирины Аллегровой и других деятелей отечественной эстрады зарабатывали на жизнь пародийными шоу. Особенно спрос на них вырастал в декабре в период новогодних праздников. Однако в этом году многое изменилось. Как отношение артистов к проведению специальной военной операции России на Украине отразилось на востребованности их двойников, согласны ли копии с оригиналами и кому из них из-за угроз даже пришлось усилить охрану — в материале NEWS.ru.

«Где бы я ни находилась, бабушка советской эстрады любит вас»

Заслуженный артист Крыма Даниил Калатура является одним из самых известных двойников Аллы Пугачевой. В разговоре с NEWS.ru артист сообщил, что, несмотря на отъезд Примадонны в Израиль, приглашений выступить в рыжем парике и балахоне у него по-прежнему много.

Пугачеву в России хотят многие, корпоративы расписаны вплоть до январского Рождества. Программу выступлений в связи с последними событиями я не менял. Только добавил одну шутку про Израиль от имени Аллы Борисовны: «Где бы я ни находилась, помните, что мама и бабушка советской эстрады и советской песни любит вас!» — рассказал Даниил Калатура.

При этом артист признал, что есть те, кто после отъезда Пугачевой из России принципиально отказывается от приобретения билетов на его шоу, так как «считают Пугачеву предательницей». По словам Даниила, некоторые зрители подходят к нему до или после выступлений с вопросами «Почему вы не уехали в Израиль следом за ней?». Другие просят передать Примадонне, «что раньше очень любили ее, но теперь разочарованы».

Я отношусь с пониманием к этим проявлениям эмоций. Люди сейчас по понятным причинам взвинченные, нервные, им хочется сбросить накопившийся негатив. Стараюсь максимально корректно объяснять, что, во-первых, песни Пугачевой — это великое советское и русское наследие и «отменять» мы их не будем. А во-вторых, сама-то она плохо о России и россиянах не говорила — говорил ее муж Максим Галкин. А ее слова просто неверно поняли, вырвали из контекста, — считает пародист.

Ссылаясь на неназванный источник, Калатура заявил, что Пугачева планирует приехать в Москву на новогодние праздники.

У меня есть информация о том, что Алла Борисовна приедет в Москву на новогодние праздники. Не знаю, на сколько дней, но приедет. Она любит Россию. И обвинить ее в отсутствии патриотизма — это самое глупое обвинение, которое может сегодня прозвучать в ее адрес, — убежден исполнитель.

Даниил Калатура уточнил, что в 2014 году приветствовал вхождение Крыма в состав РФ и сейчас поддерживает СВО. По словам артиста, он выступает перед российскими военными в госпиталях и в воинских частях приграничных территорий.

К военным в образе Аллы Борисовны не езжу, езжу с гитаристом. И мы поем песни, общаемся с ребятами-военными, привозим по возможности то, что им необходимо. Например, сейчас нужны теплые вещи, и мы везем, — рассказал Калатура.

Фото: Личный архив Даниил Калатура

«С Веркой Сердючкой стало тяжело»

Даниил Калатура отметил, что с его вторым шоу, основанным на песнях Ирины Аллегровой, о позиции которой относительно спецоперации известно лишь со слов журналистки Маргариты Симоньян, никаких проблем нет. Востребованность «шальной императрицы» подтвердил NEWS.ru пародист Сергей Дворецкий, также выступающий в ее образе.

Аллегровой много (пародисты Аллегровой востребованы. — NEWS.ru). Ее песни — это хиты на все времена, они танцевальные. А также она не высказывалась ни в одну, ни в другую сторону про СВО, — объяснил шоумен.

А вот с Веркой Сердючкой, которую Дворецкий пародирует больше 15 лет, по его словам «стало тяжело», так как зрители ассоциируют двойника с оригиналом, поддержавшим Украину певцом Андреем Данилко.

Если зритель подвыпил, он особенно не разбирается, какая перед ним Сердючка — настоящая или нет. Выскакивали на сцену и начинали выяснять отношения со мной: почему Сердючка говорит гадости в адрес России. Подкарауливали и после концерта, пытались побить. Приходилось вмешиваться охранникам — охрану пришлось усилить, — рассказал Дворецкий.

Фото: vk.com/s.dvoretsky Сергей Дворецкий

Он отметил, что в России по-прежнему есть люди, желающие пригласить двойника Сердючки на свадьбу или празднование дня рождения. Однако сотрудников МВД и военных среди заказчиков таких мероприятий, по словам артиста, нет.

Военнослужащие, полицейские резко реагируют, если отдыхают в ресторане, а тут выхожу я в образе Сердючки. Не угрожают, предельно жестко требуют: «Уберите ее со сцены», — отметил Дворецкий.

На днях, рассказал артист, ему позвонили заказчики из города Энгельса Саратовской области, чтобы пригласить его провести декабрьский корпоратив. И сразу поставили условие: «Никакой Сердючки и Пугачевой в репертуаре быть не должно, для нас это враги». Аналогичная реакция на Софию Ротару и Светлану Лободу. По слова Сергея, он «уже зарекся ставить в танцевальную часть программы песни украинских исполнительниц.

Потому что подходят возмущенные гости: «Вы не знаете, что происходит в стране? Давайте поменяем репертуар!» — объяснил исполнитель.

Сергей Дворецкий признался, что «никогда не слышал» о существовании двойников Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова. По мнению артиста, сейчас «на них точно не будет спроса, это уже неформат». При этом популярностью пользуются вечеринки в стиле 1970–1980-х с приглашением двойников Муслима Магомаева, Валерия Ободзинского и других ныне покойных советских исполнителей.

Фото: vk.com/s.dvoretsky Сергей Дворецкий

Успенская и SHAMAN вместо Наргиз и Моргенштерна

Генеральный директор Московского творческого объединения артистов «Сириус» Виктория Красенкова подтвердила нам падение спроса «на двойников Сердючки, Ротару и других украинских артистов». По словам Красенковой, их перестали заказывать «не с началом СВО, а еще три-четыре года назад». Руководитель арт-объединения затруднилась ответить, связано ли это с политикой. Со слов Виктории Красенковой, в настоящее время наиболее востребованы двойники Филиппа Киркорова и Артура Пирожкова. Причем год назад эти образы «также лидировали».

Актер Дмитрий Малашенко, прославившийся своими телепародиями на Максима Галкина, в беседе с NEWS.ru фактически отрекся от ассоциаций с уехавшим из страны юмористом. Он сказал, что «пару раз пародировал его (Галкина. — NEWS.ru) в телешоу, но давно». Корпоративы и концерты в образе Галкина, утверждает Малашенко, он не вел и деньги на схожести с мужем Примадонны «не зарабатывал».

По мнению артиста Дмитрия Столицына, работавшего двойником Наргиз и Моргенштерна, эти артисты подпали под «негласный запрет». Теперь он пародирует Любу Успенскую. Уже есть успехи: Дмитрий «даже встречался с ней дважды и записал дуэт». Также Столицын, следуя веяниям времени, «разрабатывает» образ SHAMAN, для которого «уже заказан парик».

У кого нет проблем с выступлениями, так это у Роберта Ланца, который многие годы работает как двойник Григория Лепса. Певец публично поддержал СВО, не раз ездил в ДНР. Потребность публики видеть и слышать Лепса, активно гастролирующего по России, помогает удовлетворить Ланц. По словам Роберта, после его выступлений под фонограмму Лепса зрители «обнимают, благодарят, делают селфи и благодарят „за то, что вы есть“».