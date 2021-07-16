Психотерапевт оценила «нытьё» Муцениеце после развода с Прилучным

Российская актриса Агата Муцениеце не будет «ныть лет 10» после развода с артистом Павлом Прилучным, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-психотерапевт и писатель Наталья Толстая, оценивая заявление звезды. Медик отметила, что девушка «просто использовала такую аллегорию», глубоко сожалея о том, что не смогла сохранить этот брак, и что Прилучный был «чудесным мужем», а найти ему замену станет очень сложно.

Если она (Агата Муцениеце. — NEWS.ru) так написала, то не значит, что так будет. Она говорит о том, что партнёр был хороший и Сложно найти ему замену. Через 2,5 года печали будут не так остры, болезненны. И, может быть, найдётся достойная замена, и может быть мы увидим её счастливой раньше. Просто ужасно жить нелюбимой, — отметила эксперт.

Толстая напомнила о физиологических нормах, принятых у медиков — если человек в течение 2,5-3 лет не может пережить трагическую потерю, то он нуждается в терапии.

В любом случае, у памяти золотые чернила. Мы забываем обиды. Мы забываем первый шок от потери родителей, детей, когда люди умирают или уходят от нас. В психотерапии очень много методик, помогающих женщинам выходить из расставаний и оставаться людьми. К кому-то приходит агрессия, к кому-то приходит депрессия, — подчеркнула врач-психотерапевт.

О своих чувствах Муцениеце после развода с Прилучным рассказала на своей странице в Instagram. Звезда призналась, что будет «ныть» из-за развода с артистом Павлом Прилучным «ещё лет 10», и она больше не пытается это скрывать и изображать счастливую сильную женщину. Девушка добавила, что принимает произошедшее и готова к тому, что ещё долго будет отходить от расставания.

Прилучный и Муцениеце поженились в 2011 году. У пары в браке родились сын и дочь. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись. Впрочем, мирно решили все споры по поводу детей и имущества.

Причиной распавшегося брака поклонники сочли слишком тесное общение Прилучного с актрисой Мирославой Карпович, с которой он познакомился во время репетиции спектакля. Та обвинения отвергала, однако некоторое время спустя у них действительно завязались отношения.

Ранее сообщалось, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце впервые после развода появились на публике вместе. Они посетили частную школу, где учится их сын — восьмилетний Тимофей. Дочь именитой пары — пятилетняя Мия — ходит в детский сад при этом же учебном заведении.