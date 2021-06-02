Прусикин опубликовал фото с Таюрской после слухов о романе

https://static.news.ru/photo/66e5f19c-c3a6-11eb-99b4-96000091f725_660.jpg Илья Прусикин и Софья Таюрская Фото: iliyaprusikin/instagram.com

Лидер российской группы Little Big Илья «Ильич» Прусикин опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram совместное фото с коллегой по проекту Софьей Таюрской. Недавно певица на фоне разных слухов призналась, что у них роман.

In the sky (В небесах. — NEWS.ru). Ну что, подкинем ***** [фекалий] на вентилятор? — написал под постом Прусикин.

Поклонники тут же отреагировали на свежее фото: «Красавчики!», «Подкинем конечно, спрашиваешь», «Счастья тебе и Соне», «Пупсики», «Вы огонь».

Накануне Таюрская впервые ответила на слухи о романе со своим коллегой Ильёй Прусикиным (Ильич). Звезда в интервью Ксении Собчак призналась, что они скрывали свои отношения. Таюрская стала гостьей нового выпуска «Осторожно: Собчак». Она подтвердила роман с Ильичом, а также откровенно рассказала о прошлых отношениях и «свадьбе» с Джараховым.

В прошлом году стало известно, что Ильич и певица Ирина Смелая (Tatarka) разводятся. Пара не стала хранить причины в секрете, заявив, что они приняли это решение из-за высокой занятости и постоянных разъездов музыканта. Слухи о романе Ильича появились почти сразу. Поклонники начали предполагать, что у фронтмена Little Big роман на стороне с Таюрской. Знаменитости никак не реагировали на разговоры за спиной до сегодняшнего дня.

Ранее бывшая жена лидера Little Big Ирина Смелая, известная как Татарка, прокомментировала вскрывшиеся отношения Ильича (Ильи Прусикина) и солистки группы Софьи Таюрской. Ответ «разлучнице» был довольно резкий. В сторис Instagram она сказала, что для неё перестал «существовать один человек, который раньше был очень близким и дорогим».