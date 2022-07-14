Продюсер объяснил отказ Безрукова вернуться к съемкам «Бригады» Продюсер Рудченко: роль Безрукова в «Бригаде» мешает ему как артисту

Фото: Аватар Фильм (2002)

Сергей Безруков (слева)

Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru рассказал, почему актер Сергей Безруков не хочет возвращаться к съемкам продолжения сериала «Бригада». По его мнению, образ Саши Белого мешает развиваться ему как артисту, поскольку многие зрители до сих пор ассоциируют Безрукова с ним. В результате этого страдает творческая карьера актера.

Сам Сергей Безруков говорил о том, что этот проект и образ прилепились к нему и мешают ему во многих других ролях показать, кто он есть на самом деле. Так или иначе, зрители теперь воспринимают его на подсознании как героя сериала «Бригада». Он сам прекрасно понимает, что с Сашей Белым уже слился и он до конца его дней будет его преследовать. Именно поэтому Безруков не ратует за продолжение сериала и участие в нем именно себя, — отмечает продюсер.

Как считает Рудченко, сериал был естественным продуктом своего времени, в результате чего стал культовым, однако на сегодняшний день «мусолить его заново» не нужно, поскольку персонажи изжили себя, а новое поколение может их не понять. Он подчеркивает, что не нужно возвращаться в прошлое — надо искать вдохновение в чем-то другом.

Сейчас его мусолить заново, высасывать эту историю из пальца, придумывать новые образы — а зачем? Сейчас подобного рода картина с восхвалением бандитской риторики будет некорректно смотреться на экранах телевизоров, — утверждает продюсер.

Ранее Безруков выложил в соцсетях свежие фотографии, на которых он предстал в узнаваемом образе Саши Белого, главного героя сериала «Бригада»: он зачесал волосы назад, надел черные солнцезащитные очки и строгий пиджак. Подписчики Безрукова оценили его «возвращение к истокам» и отметили, что ему этот образ подходит больше, чем повседневный.

Несмотря на это, актер заявил, что продолжение сериала «Бригада» с его участием сниматься не будет. По его мнению, новые серии способны испортить впечатление зрителя от просмотра первого и единственного сезона.