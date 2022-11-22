Продюсер Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Разин

Продюсер Андрей Разин не смог доказать в суде законность своих прав на песни «Ласкового мая», которые пел Юрий Шатунов. Теперь он может подать жалобу в Верховный суд, но и там, считают адвокаты Шатунова, его шансы практически равны нулю, сообщает «АиФ».

21 ноября Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске подтвердил законность судебных решений по поводу решения суда от 2005 года. Суд оставил в силе решения двух нижестоящих инстанций и оставил без удовлетворения кассационную жалобу Андрея Разина, — сказано в публикации.

Разин несколько лет судился с Юрием Шатуновым, который умер в июне этого года от обширного инфаркта, на права за популярные композиции, теперь он попытался отсудить эти права у наследников певца. Эксперты считают, что его попытки доказать свои претензии на песни «Ласкового мая» слабо обоснованы.

Недавно Андрей Разин сообщил о планах воссоздать популярную группу 90-х в новом составе. По словам продюсера, все видеоролики о группе и ее бывшем солисте Юрии Шатунове останутся только в официальных YouTube-каналах «Андрей Разин» и «Ласковый май».

В начале июня 2022 года Ставропольский краевой суд постановил, что все права на треки группы принадлежат Юрию Шатунову. После смерти певца Разин обещал не оспаривать это решение, но уже 9 октября направил иск в кассационный суд о правах на песни коллектива.