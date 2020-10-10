«Прикольный чел»: Серябкина заявила, что Моргенштерн не музыкант

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина раскритиковала рэпера Моргенштерна.
По словам певицы, ей не нравится, что он делает с точки зрения музыкального формата.
Мне нравится его душевное состояние, то, как он говорит, — сказала она в эфире YouTube-шоу «Детали».
Серябкина отметила, что Моргенштерн «прикольный чел», но не музыкант,
Как писал NEWS.ru, рэперы Моргенштерн и Элджей, уже выпускавшие в 2020 году совместную песню «Кадиллак», снова записали трек. Коллаборация получила название Lollipop. По словам слушателей, мелодия в треке очень похожа на мотив из композиции «Песенка» группы «Руки вверх».
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