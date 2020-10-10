«Прикольный чел»: Серябкина заявила, что Моргенштерн не музыкант

https://static.news.ru/photo/063d0524-0ac9-11eb-a9f1-fa163e074e61_660.jpg Рэпер Моргенштерн Фото: morgen_shtern/instagram.com

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина раскритиковала рэпера Моргенштерна.

По словам певицы, ей не нравится, что он делает с точки зрения музыкального формата.

Мне нравится его душевное состояние, то, как он говорит, — сказала она в эфире YouTube-шоу «Детали».

Серябкина отметила, что Моргенштерн «прикольный чел», но не музыкант, передаёт URA.RU.

Как писал NEWS.ru, рэперы Моргенштерн и Элджей, уже выпускавшие в 2020 году совместную песню «Кадиллак», снова записали трек. Коллаборация получила название Lollipop. По словам слушателей, мелодия в треке очень похожа на мотив из композиции «Песенка» группы «Руки вверх».