Пригожин сообщил, что не получил «Доширак» от «Коммунистов России»

https://static.news.ru/photo/ed569a0e-a2ca-11ea-a19d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщение об отправке ему гуманитарной помощи в виде пачки быстрорастворимой лапши партией «Коммунисты России». Он сказал, что не получал никаких посылок.

Ранее представители партии сообщили, что откликнулись на слова продюсера о бедственном положении артистов и отправили ему пачку «Доширака» — недорогой вермишели быстрого приготовления. В телефонном интервью Пригожин признался, что ничего не слышал об этой акции и, соответственно, никакой помощи не получал. Он назвал происходящее провокацией.

Меня все спрашивают, а я не знаю. Что за гуманитарная помощь, какая гуманитарная помощь, вот поверьте, не знаю, — сказал продюсер Пятому каналу.

Он пояснил также, что «стал крайним» в этой истории, просто выступив в поддержку музыкантов, которые оказались в бедственном положении в связи с пандемией коронавируса и связанным с ней кризисом. Но ни за какой помощью ни к кому он не обращался, подчеркнул Пригожин.

Как писал NEWS.ru, ранее музыкант Григорий Лепс, комментируя не утихающий между продюсером Иосифом Пригожиным и лидером «Ленинграда» Сергеем Шнуровым скандал, подчеркнул, что вместо того, чтобы тратить время на ссоры, нужно больше работать. Скандал разгорелся после заявления Пригожина о бедственном положении артистов. На фоне пандемии они лишились львиной доли своих заработков и вынуждены жить на ранее скопленные средства.