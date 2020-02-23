https://static.news.ru/photo/b7ca14e4-5638-11ea-afbb-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение Украины выступить на Евровидении с песней на родном языке является верным. С таким заявлением выступил российский продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, украинский язык очень красивый, а культура должна объединять людей. Поэтому Пригожин посчитал выбор страны отправиться на Евровидение с песней на родном языке неплохим.

Продюсер высказал мнение, что исполнять на конкурсе композиции иначе вообще не имеет смысла.

Это есть некая идентификация принадлежности к своему народу. Не вижу в этом проблемы. Я бы, кстати, сделал из этого выводы и тоже бы выступил на конкурсе на русском языке, — приводит слова Пригожина «Газета.Ru».

Однако с самой песней Украины для конкурса продюсер ещё не ознакомился. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что украинские исполнители в России пользуются популярностью.

Как ранее писал NEWS.ru, в Киеве определили победителя национального отбора для участия в международном песенном конкурсе Евровидение. В Роттердам поедет группа Go-A с песней «Соловей» на украинском языке.