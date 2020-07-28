Пригожин ответил Лозе на критику Лолиты за её гонорары

https://static.news.ru/photo/4e7e40cc-d145-11ea-bed7-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Иосиф Пригожин не поддержал Юрия Лозу в его высказываниях о гонорарах Лолиты и раскритиковал музыканта. Речь шла о том, что Милявская якобы установила слишком высокие расценки за свои выступления.

Пригожин в ответ на это заявил коллеге по цеху, что такая певица, как Лолита, могла бы брать и больше денег за свои концерты. Она имеет полное право сама устанавливать свои гонорары и распоряжаться ими.

Она может позволить себе и миллион просить, и два, и сто миллионов. Есть определённые условия её жалования. У каждого своя экономика и своя стоимость, — сказал Пригожин Пятому каналу.

Продюсер отметил, что комментировать и давать советы Лолите, что ей делать, очень «не по-мужски».

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант Юрий Лоза раскритиковал коллег по шоу-бизнесу, в частности певицу Лолиту Милявскую, за очень большие, по его мнению, расценки на выступления. Певица в эфире телеканала НТВ рассказала, что за одно появление на сцене получает не менее €40 тысяч.