Полураздетый Пригожин появился на фото с таинственным спутником

https://static.news.ru/photo/16e4ca28-581d-11eb-afc2-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: prigozhin_iosif/instagram.com

Продюсер Иосиф Пригожин, известный своей лысиной, показал, как бы мог выглядеть с волосами на голове и бородой.

На снимке муж певицы Валерии изображён топлес с чёрными вьющимися кудрями и косматой бородой. При этом на фото Пригожин предстал не один, а с похожим мужчиной.

Угадаете, кто слева? — спросил в Instagram продюсер.

Загадка оказалась не по зубам подписчикам. Они перебрали всех возможных знакомых.

Ранее Иосиф Пригожин поздравил свою мать Динару Якубовну с 80-летием через Instagram. Объяснил он это тем, что она проживает в Израиле, а из-за пандемии въезд туда разрешён только имеющим гражданство этой страны, а у него его нет. Он уточнил, что мама утром позвонила ему первой, словно опасаясь, что сын забудет о её дне рождения. Так, по словам Пригожина, она делает уже несколько лет. Продюсер добавил, что общается с ней по телефону ежедневно, но недолго. А юбилей они намерены отмечать все вместе в Zoom, писал NEWS.ru.