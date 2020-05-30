Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»

https://static.news.ru/photo/05eccd84-a2b9-11ea-957a-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его супруга певица Валерия не может позволить себе выполнять глупые челленджи и своих подписчиков она не оскорбляла.

Об этом Пригожин заявил Пятому каналу. Поводом для этого стало заявление Валерии в развлекательном YouTube-шоу Comment Out. Его ведущая Анита Цой позвонила певице и предложила ей провести онлайн-стрим в Instagram. В ответ на это Валерия заявила, что надо что-то делать с аудиторией, которая стала «совсем дебильной». При этом, по мнению певицы, выполнение челленджей является очень глупым занятием.

Как заявил Пригожин, его супруга не собирается «паясничать в соцсетях».

Она сказала, что не может позволить себе в определённое время вот эти все дебильные штучки, которые делают взрослые люди, это смотрится комично. Вот и всё, — заявил он.

Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».