Пригожин назвал глупостью идею о национализации домов звёзд

Иосиф Пригожин / Фото Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Иосиф Пригожин назвал глупостью распространяющуюся в последнее время идею национализировать дома звёзд. Продюсер не на шутку встревожился и заявил, что его имущество нажито непосильным трудом и никто не вправе претендовать на его с Валерией недвижимость, пишет портал BLITZ+.

Не понимаю, почему артисты должны быть крайними во всех бедах. Я считаю, что если человек купил законно свою недвижимость, то никто не имеет права претендовать на его имущество, чем бы этот человек ни занимался. Надеюсь, мы не дойдём до этих глупостей. Только суд может принять решение отнять у человека недвижимость, — решительно заявил музыкант.

Пригожин согласен, что трактовать такие сделки, в случае если человек «дружит против России», можно по-другому. Например, вводить ограничения на продажу или покупку жилья.

Но наказывать, отнимать, национализировать — это глупость, — заключил продюсер.

Ранее сообщалось, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что третьи лица только и ждут от россиян, чтобы те начали делить общество на «своих и чужих». По его мнению, сейчас в России проявляют агрессию к тем, кто сказал что-либо «поперёк».