Пригожин, Лещенко и Сябитова высказали мнение о вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/32c80b7e-d5f5-11ea-9f58-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские знаменитости рассказали о своём отношении к вакцинации и о том, будут ли они вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Телеведущая Роза Сябитова заявила о своём намерении вакцинироваться от COVID-19.

Как любой нормальный и цивилизованный человек я отношусь к вакцине нормально. Если есть заболевание, которое приводит вот к таким последствиям мирового масштаба, то необходимо лекарство, которое это всё купирует. Конечно, да, за вакцину, — привели слова телеведущей на портале «Ридус».

Продюсер Иосиф Пригожин также высказался положительно о вакцинации.

Вот такая война сегодня, вирусная, как в компьютере. И не надо никаких пушек, танков, ядерного оружия. Представляете, как мир парализовало? Просто один вирус. И всё. Все затряслись, все заболевают, все умирают. И вот вам результат, — рассказал продюсер.

Он добавил, что у него нет сомнений насчёт качества вакцины, так как российские учёные способны совершить «прорыв в медицине».

У нас очень много талантливых людей, и не только в мире искусства. Не всем удаётся занять какую-то позицию, но есть люди, которым важно, и они относятся к этому очень ответственно. Небезразличная страна. С другой стороны, мы же должны как-то выходить из этой ситуации, — процитировали Иосифа Пригожина на портале «Ридус».

Российский артист Лев Лещенко сообщил, что не будет прививаться от коронавирусной инфекции. Он отметил, что после того, как переболел COVID-19, организм приобрёл стойкий иммунитет к вирусу.

Вы знаете, я переболел COVID-19 в самом начале. У меня нет никаких опасений, у меня нормальное настроение. Я сейчас нахожусь в Венгрии. Отдыхаю, работы пока мало, только съёмки, — пояснил артист.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена в эффективности и безопасности отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. Она добавила, что в России никогда не выпускались вакцины, в безопасности которых возникали сомнения. За качеством препаратов всегда осуществлялся жёсткий контроль. Специалисты отслеживали любые, даже самые незначительные изменения в самочувствии человека после введения вакцины.