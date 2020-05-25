Пригожин дал жёсткий ответ Шнурову на стихи о Валерии

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в жёсткой форме ответил музыканту Сергею Шнурову, который в одном из своих стихотворений упомянул певицу Валерию.

Пригожин считает, что лидер «Ленинграда» перешёл все мыслимые границы, когда стал вспоминать про Валерию. По его словам, рифма «про фанеру, про тётю Леру» является перебором.

Пригожин отметил, что никаким образом не задевал Шнурова, а тот почему-то стал писать про них с Валерией неприятные стихотворения. Продюсер уточнил, что как мужчина готов защищать свою семью.

Если бы он не тронул Леру, я бы молчал! Когда дело касается моей семьи, я могу загрызть, — подчеркнул Пригожин, сообщает Teleprogramma.pro.

Конфликт между звездами начался после того, как Пригожин заявил, что многие российские артисты из-за пандемии коронавируса могут оказаться в затруднительном положении, поскольку не могут гастролировать. В ответ на это Шнуров написал стихотворение, в котором задал вопрос, неужели Пригожин вместе с супругой Валерией бедствуют.

NEWS.ru писал, что народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал слова Пригожина о бедственном положении артистов. Он рассказал, что проблемы возникли у молодых артистов и музыкантов, а главные звёзды отечественного шоу-бизнеса не испытывают проблем, несмотря на карантинные ограничения.