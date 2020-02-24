https://static.news.ru/photo/9055337e-56cb-11ea-b1b4-fa163e074e61_660.jpg Наталья Подольская и Владимир Пресняков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкант Владимир Пресняков в День защитника Отечества поделился с подписчиками своим совместным снимком с бывшей тёщей Аллой Пугачёвой.

На фотографии Пресняков позирует в бескозырке и тельняшке, а Примадонна улыбается. Артист не уточнил, где и в какое время была сделана фотография. Вероятно, чёрно-белая карточка сохранилась со времён брака Преснякова с дочерью Пугачёвой Кристиной Орбакайте, пишет «Телепрограмма».

Как сообщал NEWS.ru ранее, композитор Игорь Николаев в честь празднования Дня защитника Отечества опубликовал в своём Instagram фото, на котором он запечатлён во время службы в армии.