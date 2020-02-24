Музыкант Владимир Пресняков в День защитника Отечества поделился с подписчиками своим совместным снимком с бывшей тёщей Аллой Пугачёвой.
На фотографии Пресняков позирует в бескозырке и тельняшке, а Примадонна улыбается. Артист не уточнил, где и в какое время была сделана фотография. Вероятно, чёрно-белая карточка сохранилась со времён брака Преснякова с дочерью Пугачёвой Кристиной Орбакайте,
Как сообщал NEWS.ru ранее, композитор Игорь Николаев в честь празднования Дня защитника Отечества опубликовал в своём Instagram фото, на котором он запечатлён во время службы в армии.
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