Преемник Джигарханяна назвал Бузову «выдающейся персоной»

В обновлённом театре Армена Джигарханяна с новым названием «Прогресс Сцена Джигарханяна» не стоит ждать в качестве артистов кумиров молодёжи. Руководство театра не последует примеру МХАТ имени Горького, где одну из ролей в новой постановке отдали Ольге Бузовой. Об этом NEWS.ru рассказал худрук Сергей Газаров.

Приглашения таких выдающихся персон для театра вообще это менеджерский ход, я считаю. Хороший, правильный, но менеджерский. Я сейчас говорю не об Ольге и не о Боякове (Эдуард Бояков — художественный руководитель МХАТ имени Горького NEWS.ru), а о ситуации и форме. Я её, кстати, не отрицаю, — заметил в беседе с NEWS.ru художественный руководитель «Прогресс Сцены Армена Джигарханяна» Сергей Газаров.

Однако «Прогресс Сцене» данная форма пока не подходит, считает преемник Джигарханяна, так как «в наших планах развиваться всё-таки в другую сторону — творческую. Но если вдруг столкнёмся с отсутствием побед в искусстве, наверное, придётся выживать и таким способом».

Словом, артистов вроде Ольги Бузовой, Моргенштерна, Вали Карнавал или Дани Милохина на этой сцене зритель пока не увидит. Предполагают брать зрителя всё-таки качеством спектаклей и игрой профессионалов.

Ранее NEWS.ru написал о том, что Ольга Бузова обиделась на Иосифа Пригожина, который проговорился журналистам, мол, до неё роль в «Чудесном грузине» предлагали его супруге Валерии, но та отказалась из-за плотного графика.