Предполагаемый мужчина Волочковой уже «наставил ей рога»

https://static.news.ru/photo/43a2cbb4-7e92-11eb-9101-96000091f725_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: instagram.com/volochkova_art

«Дорогой сердцу человек», а именно так называет своего спутника балерина Анастасия Волочкова, свозил её в Санкт-Петербург на автомобиле. Снимок, на котором некий мужчина, скрывающий лицо, прячет голову за капюшоном артистки и руками показывает на её голове рожки, Анастасия опубликовала в Instagram.

Поездку в Санкт-Петербург мне помог совершить дорогой сердцу человек. Отношения и чувства зачастую оказываются столь переменчивыми. Отношениями нужно дорожить и ценить каждый светлый их миг. Я впервые совершила путь в Питер на автомобиле, — разоткровенничалась балерина.

Волочкова стала слишком часто намекать, что в её жизни появилась новая любовь. Своего мужчину Анастасия при этом не показывает, если только частями и так, чтобы никто не смог разгадать его личность. Некоторые подписчики звезды уверены, что это очередной пиар, как и предыдущий «секретный роман» звезды. Больше года назад балерина уже показывала так и оставшегося неизвестным мужчину. На фото он тоже никогда не показывал лица, а только части тела. Через некоторое время танцовщица заявила, что решила прекратить эти отношения. Правда, тогда фолловеры не поверили артистке и призвали её прекратить выдумывать отношения ради пиара.

Ранее новый снимок, который был сделан во время съёмок концерта, посвящённого 8 Марта, появился на странице певицы Натальи Подольской. На нём 38-летняя артистка в пурпурном платье с глубоким разрезом позирует вместе с мужем и коллегой Владимиром Пресняковым, выбравшим образ total black, писал NEWS.ru.