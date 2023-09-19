Правда ли, что Милохина объявили в розыск: где сейчас блогер, что грозит Военкомат Анапы объявил о поиске блогера Дани Милохина

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Даня Милохин

По заявлению военкомата Анапы блогер Даня Милохин был объявлен в розыск, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. Что об этом известно, где находится тиктокер?

«По данным военкомата Анапы, его объявили в розыск. Вообще у него регистрация в Москве, но там он на учет не встал», — объяснил собеседник агентства.

Что известно о розыске Милохина

По информации Telegram-канала SHOT, Даню Милохина не объявляли в розыск, а потребовали поставить на воинский учет по месту регистрации.

«В связи с приближением осеннего призыва началась отработка всех граждан призывного возраста, в том числе проживавших на территории региона и покинувших его», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на учет тиктокера будет ставить военкомат Савеловского района Москвы.

В базе МВД отсутствуют данные о розыске Милохина. Как утверждает Telegram-канал Mash, в военном комиссариате Анапы организовали проверку после сообщений о том, что у блогера не было оснований для отсрочки от прохождения срочной службы в ВС РФ.

Кто хотел отправить Милохина в армию

8 сентября блогер вернулся в Россию. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. Милохин публиковал ролики, снятые неподалеку от Кремля. Приезд в Москву был связан со съемками видео для нового приложения знакомств. По словам артиста, билет на родину и обратно ему оплатили рекламодатели.

11 сентября директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась к руководству Министерства обороны РФ с просьбой призвать Даню Милохина в ряды вооруженных сил для прохождения срочной службы.

«Обращаюсь к руководству Минобороны России. На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины. <...> С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании прошу призвать молодого человека в ряды ВC России», — заявила она.

Мизулина уверена, что служба в армии позволит блогеру на деле и с оружием в руках доказать верность и преданность своей стране.

После заявления главы Лиги безопасного интернета вечером 11 сентября Милохин покинул Москву, улетев в Эмираты, сообщили СМИ.

Что сказал приемный отец Милохина о повестках

Приемный отец тиктокера Дмитрий Тюленев проживает в Анапе. По словам мужчины, на его адрес повестки на имя Милохина не приходили.

«Повестки? Нет, конечно, — он же не прописан здесь. Он в Москве прописан», — отметил он.

По мнению Дмитрия Тюленева, его приемный сын не годен к службе в армии из-за проблем со зрением.

«Мы когда комиссию проходили — у него зрение было минус 6,5 (при близорукости от минус 6 до минус 12 диоптрий присваивается категория В: ограниченно годен к военной службе. — NEWS.ru). Даня с детского дома в очках, а потом стал линзы надевать, операцию он не делал», — сообщил отец Милохина.

Что ждет Милохина в случае объявления в розыск

Звездный адвокат Сергей Жорин заявил NEWS.ru, что Милохину может грозить уголовное наказание, если будет установлено, что он уклонялся от призыва в армию.

«Неясно, в связи с чем его разыскивают. Если проблема заключается в том, что блогер вовремя не встал на воинский учет, то там предусмотрено административное наказание. Если же он уклоняется от призыва в армию, то тут может последовать уголовное наказание», — сказал Жорин.

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